Marie Reim gewinnt bei Florian Silbereisens Schlagerchance

Mit diesen Worten und einem goldenen Umschlag in der Hand leitete der Unterhaltungschef des MDR, Peter Dreckmann, die Entscheidung bei der SCHLAGERCHANCE IN LEIPZIG ein und das war ein großes Lob an alle vier Kandidaten. Egal, welcher Name am Ende aus dem goldenen Umschlag kommen sollte, alle konnten stolz auf sich sein, denn alle Kandidaten haben eine große Show abgeliefert. Aber es gab eben nur ein Ticket für die nächste große Show mit Florian Silbereisen zu vergeben.