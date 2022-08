Bittere Kindheits-Erinnerung Marie Reim: "Ich wurde in der Schule immer gemobbt!"

Hauptinhalt

Marie Reim tritt selbstbewusst in die Fußstapfen ihrer prominenten Eltern Matthias Reim und Michelle. Dieses Selbstbewusstsein musste sie sich jedoch hart erarbeiten. In der Nachmittagssendung "MDR um 4" erzählte die 22-Jährige, dass sie in der Schule gemobbt wurde.