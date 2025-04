Strahlend kam Marie Reim am 10. April an der Seite des Fußballers Raphael Wolf zur Eröffnung des Schlager Cafés in Düsseldorf. Damit führte sie ihren Liebsten auch gleich in die Welt des Schlagers ein. Bei dem Event waren unter anderem Schlagerstars wie Ross Antony, Maite Kelly, Mark Keller, Julia Lindholm, Daniel Sommer und Linda Hesse dabei.