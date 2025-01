Marie Reim und ihre Mama Michelle sind sich in vielem sehr ähnlich. Nicht nur stimmlich und äußerlich gibt es viel Übereinstimmung, die beiden haben offensichtlich auch denselben Geschmack bei ihren Show-Outfits. Marie präsentierte sich jetzt in einem bereits zehn Jahre alten Kleid ihrer Mama. Dem Traum aus glitzernden Pailetten sieht man sein Alter nicht an, das Cover von Michelles Album "Die ultimative Best Of - LIVE", veröffentlicht 2015, zeigt die Sängerin in genau diesem Kleid.