Andrea Berg bei ihrer "Mosaik"-Tour mit langem Pferdeschwanz dank ihrer Extensions. Bildrechte: imago images/VISTAPRESS

Langes Haar innerhalb weniger Stunden ist für Friseure schon lange Alltags-Arbeit. Extensions machen so ziemlich alles möglich: Sie werden nicht nur zur Haarverlängerung, sondern auch zur Haarverdichtung eingesetzt bzw. angeschweißt. Echthaar-Extensions lassen zum eigenen Haar keinen Unterschied erkennen. In der Promi-Welt gehören die Haar-Verlängerungen zum Styling wie Mascara oder Make up. Verona Pooth hat ihr Haar ebenso mit Extensions verlängert wie Britney Spears oder Jenny Elvers. Auch Schlagersängerin Andrea Berg hat zum Beispiel bei ihrer "Mosaik"-Tour als Astronautin megalange Extensions getragen. Daniela Alfinito hat zum Jahreswechsel ihre Frisur geändert und trägt dank der künstlichen Verlängerung jetzt halblanges Haar.