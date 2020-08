Wenn eine Künstlerin ankündigt, dass sie sich über schiefe Töne freut, dann sieht man, dass wir in einer außergewöhnlichen Zeit leben. Marie Reim tut genau das, aber aus gutem Grund. Auf ihrer Facebook- und Instagram-Seite kündigt sie Auftritte vor Publikum an.

Gerade für Musiker ist das Jahr 2020 wegen der immer noch zahlreichen Corona-Maßnahmen wahrlich kein erfreuliches Jahr. Newcomer haben es da sogar noch doppelt schwer, schließlich gibt es für sie kaum Chancen, sich auf der Bühne beweisen zu können. Zu diesen Newcomern zählt auch Marie Reim . Zwar hatte die Tochter von Matthias Reim und Michelle schon in der Vergangenheit einige Auftritte, ihren Durchbruch feierte sie aber erst in diesem Jahr mit ihrem ersten Album "14 Phasen" .

Ihre Songs konnte sie bisher jedoch nur in TV-Shows wie der Schlagerlovestory im Juni oder dem Schlagerlagerfeuer vor einigen Wochen präsentieren. Im Publikum: die Schlagerkollegen, die ebenfalls in den Sendungen auftraten. Zwar sind Mitmusiker im Publikum sicher auch eine tolle Stütze, mit den eigenen Fans sind sie allerdings kaum zu vergleichen. Doch bald hat das Warten für Marie Reim ein Ende: Ende August hat sie einen TV-Auftritt und Anfang September zwei Auftritte auf Open-Air-Bühnen. Ihre Fans freuen sich sicher auch schon darauf, Marie endlich mal in echt zu sehen.