Was für ein Auftritt: Mit ihrem Song "Weil das Mädels so machen" begeisterte sie am Samstagabend das Fernsehpublikum. Keine Spur von Nervosität und das mit gerade mal 20 Jahren. Dass Marie Reim den Wunsch hegt, in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten, ist jedoch schon länger klar. Denn obwohl ihr Auftritt in der SCHLAGERLOVESTORY.2020 ihr erster großer Solo-Auftritt war, so ist sie doch schon öfter bei Florian Silbereisen zu Gast gewesen.