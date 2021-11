Keine Sorge! Äußerlich ist mir nichts geschehen. Bin mit einem Schleuder-Trauma davongekommen. Mein neues Auto muss jetzt in die Werkstatt. Aber es hätte so viel schlimmer kommen können… ich bin dankbar, dass sonst nichts passiert ist.

Marie Reim ist froh, dass bei dem Unfall niemand zu Schaden gekommen ist. Bildrechte: Sony Music/Anelia Janova

Marie Reim ist erst seit Februar dieses Jahres stolze Führerschein-Besitzerin. Im Sommer dachte sie schon, dass ihr Auto gestohlen worden sei. Sie hatte am 13. Juni 2021 auf der Bühne des ZDF-Fernsehgartens gestanden und kam beschwingt und glücklich wieder nach Hause. Dann der Schreck: Ihr Auto stand nicht auf dem Parkplatz, auf dem sie es abgestellt hatte. Zunächst dachte Marie, dass es gestohlen wurde und rief die Polizei an, die ihr jedoch nicht weiterhelfen konnte. Dann meldete sich der Abschleppdienst.

Marie war sehr erleichtert und nahm sich vor, noch einmal einige Fahrstunden zu nehmen, um das Parken zu üben. Sie hatte ihr Auto an einer Stelle geparkt, an der das nicht erlaubt war. Und das, weil sie Angst hatte, beim Einparken in enge Parklücken andere Autos zu beschädigen.