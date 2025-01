"Als Kind […] wurde ich immer extrem in der Schule gemobbt. Ich habe elfmal gewechselt in zehn Jahren Schule. Ich wurde immer gemobbt, egal wegen was. Ich habe auch immer viel zu schnell den Leuten vertraut. Erst haben sie so getan, als könnte man den Leuten vertrauen, dann haben sie es komplett gegen mich verwendet. Kinder können auch so furchtbar gemein sein."