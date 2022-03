Marie Reim im siebten Himmel: Die Tochter von Michelle und Matthias Reim ist voll verliebt, wie sie aktuell auf Instagram zeigt. Am 2. März postete sie erstmals ein Bild mit dem Mann an ihrer Seite. Wange an Wange schauen die 21-jährige Sängerin und ihr Partner verträumt in die Handykamera. Das süße Bild garniert Marie Reim noch mit romantischen Worten.