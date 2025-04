Marie Reim steht für Power, Selbstvertrauen, Ecken und Kanten. Die Tochter von Michelle und Matthias Reim (67) lässt sich nicht verbiegen und steht zu allem, was sie tut. So auch zu ihren Kindheitssünden, die sie im Interview mit ARD Schlagerwelt ausplaudert:

"Ich glaube, ich war ein sehr lautes Kind. Ich bin ein sehr aktives Kind und ein sehr verrücktes, kreatives Kind gewesen. Ich habe mich andauernd verkleidet und sowas. Ich glaube, ich habe viel Mist als Kind gebaut, ich habe schon echt extrem peinliche Sachen als Kind gemacht", gibt die 24-Jährige lachend zu. Ihre Mama Michelle habe es mit ihr nicht immer leicht gehabt: "Ich denke, es war schon manchmal sehr schwer, sich für mich als Vierjährige zu entschuldigen. Ich habe sie schon echt an ihre Grenzen getrieben", resümiert Marie ihre Kindheit.

Ein wenig beschämt erzählt Marie von einem besonders unangenehmen Erlebnis: "Ich habe zum Beispiel einmal aus Protest, weil ich irgendwas nicht bekommen habe, in die Garderobe von einem Laden gepinkelt. Es ist so peinlich!", erzählt Marie und fügt hinzu: "Ich war stur und wenn ich nicht bekommen habe, was ich wollte, dann habe ich protestiert."