In wenigen Wochen erscheint Marie Reims zweites Album "Das mach ich ohne dich". Darin wird sie auch über intime und schwierige Themen singen. "Ich schildere Erlebnisse, die ich vor 1-2 Jahren vermutlich nie preisgegeben hätte", schreibt die 22-jährige Musikerin auf ihrem Instagram-Kanal. Wie schwierig die Themen tatsächlich sind, wird jetzt besonders deutlich. Denn im einem Song mit dem Titel "Durch den Regen" gehe es um Misshandlungen in einer früheren Beziehung, offenbart Marie Reim nun in einem Interview mit der Zeitschrift "Freizeit Revue":

In diesem Song spreche ich tatsächlich über körperliche und emotionale Gewalt, die ich in einer Partnerschaft erlebt habe. Das war ganz furchtbar. Marie Reim Freizeit-Revue

In dem sie mit der wahren Geschichte ihres Songs an die Öffentlichkeit geht, wolle sie anderen Frauen Mut machen. Die gemeinsame Tochter der Schlagerstars Michelle und Matthias Reim habe mit ihrer Familie kaum über diese furchtbaren Erfahrungen gesprochen. "Ich dachte vorher auch immer: Warum reden denn diese betroffenen Frauen nicht? [...] Aber wenn man selbst in solch einer Situation ist, dann fasst man das etwas anders auf", erzählt Marie Reim.

Details der gewalttätigen Beziehung nannte die Sängerin nicht. Die Gewalt, die sie erfahren habe, sei jedoch "tatsächlich überraschend lange" gegangen, erzählt Marie Reim. Sie habe es damals nicht besser gewusst: "Man muss erst lernen zu verstehen, was nicht richtig ist", so die Sängerin weiter. Mittlerweile ist Marie jedoch in einer stabilen und glücklichen Beziehung angekommen. Das beweisen auch die liebevollen Bilder, die die Sängerin auf ihren Social-Media-Kanälen teilt. Ihr Freund Vinzenz helfe ihr dabei, die Narben zu heilen.

Das ist etwas ganz Besonderes. Liebe heilt! Wenn es wahre Liebe ist, dann heilt sie alle Wunden. Marie Reim Freizeit-Revue