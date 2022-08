Wir denken gleich und wir fühlen gleich und das hat von der ersten Sekunde an so doll gefunkt.

Bereits nach zwei Wochen seien die beiden zusammengezogen, erzählt sie weiter. Es gebe bis jetzt auch nichts, was sie am Zusammenwohnen störe. Marie Reim, die in ihrem Leben auch schon schlechte Beziehungserfahrungen machen musste, schwärmt in den höchsten Tönen von ihrem Freund: "Ich glaube, das ist ein Mensch, der kann mich nicht verletzen. Der hat mein Herz im Sturm erobert und es war direkt leicht", erzählt sie. Kennengelernt haben sich die beiden in einer Bar in Düsseldorf.