Erster TV-Auftritt für Marie Reim beim "Herbstfest der Überraschungen" im Jahr 2012 Bildrechte: dpa

Das musikalische Talent wurde ihr in die Wiege gelegt ... Eine Beschreibung, die sicherlich auf viele Künstler zutrifft, doch für kaum einen so passend ist wie für Marie Reim! Denn sie ist keine Geringere als die gemeinsame Tochter der Superstars Michelle und Matthias Reim. Dass die mittlerweile 17-Jährige den Wunsch hegt, in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten, ist kein Geheimnis. Bereits im zarten Alter von zwölf Jahren dankte sie Mama Michelle im "Herbstfest der Überraschungen" mit einem selbst geschriebenen Gedicht - und wünschte sich ein gemeinsames Duett. Drei Jahre später war sie erneut in einer von Florian Silbereisen moderierten TV-Show zu erleben: "150 Jahre Schlager - Das große Fest zum Jubiläum". Auch dieses Mal gab es ein Duett mit der berühmten Mutter, mit dem die beiden Publikum wie TV-Zuschauer gleichermaßen verzauberten.



Jetzt möchte Marie-Louise als Solokünstlerin in der Schlagerbranche Fuß fassen. Einen Plattenvertrag bei Sony Music/Ariola hat sie bereits in der Tasche. Im Mai soll die erste Single erscheinen, im Sommer das Debüt-Album. "Zieh vor dir selber den Hut, du hast das Herz und den Mut" - sang Marie einst an der Seite ihrer Mutter. Bei einem solchen Start in die Schlagerwelt können wir uns dem nur anschließen!