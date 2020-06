Vergangenen Samstag erst begeisterte sie das Fernsehpublikum mit ihrem Auftritt bei der SCHLAGERLOVESTORY.2020 und bewies, dass in ihren Adern musikalisches Blut fließt. Die 20-jährige Tochter von Michelle und Matthias Reim legte trotz Aufregung einen fast schon routinierten Auftritt hin und sang mit "Weil das Mädels so machen" ihren aktuellen Hit. Zu hören gibt's den jetzt auch auf Marie Reims Debütalbum "14 Phasen" , das am Freitag, den 12. Juni, erscheint.

Phase eins ihres Albums heißt "SOS". Das ist nicht nur die Eröffnung des Albums, sondern war auch ihre erste Single. Mit dem Song weiß man auch gleich, was einen auf dem Album erwartet: selbstbewusster, moderner Pop-Schlager von einer jungen Frau, die endlich ihr Leben so richtig auskosten will.



Dieses junge und abenteuerlustige Lebensgefühl vermittelt Marie Reim besonders im dritten Titel "Weil das Mädels so machen", was gleichzeitig ihre zweite Single ist. Sie beweist auf ihrem Album aber auch, dass sie die ruhigeren Töne beherrscht. So wirkt Titel Nummer sechs "Stell alle Uhren auf unendlich" schon wesentlich nachdenklicher und mit dem achten Titel "Medizin" präsentiert Marie Reim dann auch ihre erste Ballade.