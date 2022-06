Marie: Es hat einfach alles gefunkt Marie Reim spricht endlich über ihre große Liebe

Lange hat Marie Reim nicht verraten, in wen sie seit einiger Zeit so sehr verliebt ist. Jetzt aber, so die Sängerin, ist die Beziehung so gefestigt, dass sie über ihre große Liebe im Podcast spricht und Fotos mit ihm auf Instagram postet.