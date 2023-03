Marie Wegener war mit ihren gerade mal 16 Jahren das Nesthäkchen der 15. Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Doch die jüngste Kandidatin aller Zeiten schaffte es mühelos in die Endrunde. Nach vier harten Monaten, elf Castingshows, vier Recall-Sendungen und drei Mottoshows traten Anfang Mai schließlich die vier verbliebenen Kandidaten gegeneinander an. Vier, die sich nach wochenlangem Casting aus Zehntausenden von Bewerbern durchgesetzt hatten. Prompt holte sich Marie Wegener mit ihrem Song "Königlich" und einem deutlichen Stimmenanteil von über 64 Prozent den Sieg - und ist damit Deutschlands neuer Superstar .

Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, einen Song von Dieter singen zu dürfen. Er hat in seiner Karriere so viele großartige Lieder komponiert. Ich fühle mich geehrt, nun ein Teil davon zu sein. Ich kann es gar nicht fassen und bin wahnsinnig glücklich über den Sieg.

Für die junge Künstlerin ging es nach ihrem Sieg Schlag auf Schlag: Drei Wochen später, am 1. Juni, erschien ihre Debütsingle "Königlich" bei Electrola, bereits einen Tag später, am 2. Juni, trat sie in Florian Silbereisens Show "Schlager, Stars & Sterne - die Schlossparty in Österreich" auf.

Marie Wegener hat nun zwar einen übervollen Terminkalender, die Schule will sie trotzdem nicht schleifen lassen. Ihr großes Ziel, Musikerin zu werden, hat sie zwar bereits erreicht, der Schulabschluss ist ihr dennoch wichtig. Wie sie das schaffen kann, auch dafür hat sie schon einen Plan: "Ich nehme mir einen Privatlehrer, um den Stoff nachzuholen. Die Schule hat für mich sehr hohe Priorität, deswegen will ich da zweigleisig fahren", sagte sie gegenüber rtl.de.



Marie Wegener lebt mit ihren Eltern und ihrem Zwillingsbruder in Duisburg-Meiderich und besucht dort das Gymnasium. 2013 hatte sie an der ersten Staffel von "The Voice Kids" teilgenommen und war in der Battle Round ausgeschieden.

(Quellen: rtl.de, Universal Music)