Bildrechte: picture alliance / Henning Kaiser/dpa | Henning Kaiser

Schlagerfans ist Marie Wegener vor allem aus ihren Auftritten in den großen Fernseh-Shows von Florian Silbereisen bekannt. Zuletzt begeisterte die Musikerin mit ihrem Lied "Greatest Love of all" bei "Die große Schlagerstrandparty" 2023 die Zuschauer in Gelsenkirchen.



Bekannt wurde die Sängerin 2018, als sie die 15. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewann. Mit 16 Jahren war sie die bis dahin jüngste Siegerin der Show. Ihr im selben Jahr erschienenes Debütalbum "Königlich" stieg auf Platz sieben in den deutschen Albumcharts ein. Nach ihrem zweiten Album "Countdown" im Jahr 2019 widmete sich die Sängerin ihrem Studium und absolvierte in einer Hauptrolle Auftritte beim Musical "Die Schöne und das Biest".