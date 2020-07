Was war das für eine Wahnsinns-Überraschung, als Marina Marx bei den Schlagerchampions am 11. Januar plötzlich auf der Bühne stand. Eigentlich wollte sie nur die Show genießen, doch auf einmal stand Florian Silbereisen direkt vor ihr - mitten im Publikum. Nur wenige Minuten später war sie selbst Teil der großen Show und legte einen unvergesslichen Auftritt hin.



Spätestens seit diesem Tag ist Marina Marx in der Schlagerwelt mit ihrem Hit "One Night Stand" wohl bekannt. Jetzt kommen aber noch viel mehr Hits dazu. Am 24. Juli erscheint ihr Debütalbum "Der geilste Fehler".