Marina Marx und Karsten von Feuerherz: Sind sie das neue Schlager-Traumpaar?

Es scheint, als hätte sich ein neues Schlager-Traumpaar gefunden. Marina Marx postete am Donnerstagabend ein kurzes Video auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie Karsten Walter , einem der vier Sänger von Feuerherz einen dicken Kuss auf die Wange gibt. Einziger Kommentar der 30-Jährigen : ein Herz-Emoji. Auch Karsten kommentierte das Video mit einem Herzchen.

In ihrer Instagram-Story teilt die Schlagersängerin, die im vergangenen Jahr mit ihrem Hit "One Night Stand" ihren Durchbruch feierte, das Video auch noch einmal, unterlegt vom romantischen Song "Zelt am Strand" von Sarah Connor.