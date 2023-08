Für die Verkündung ihrer Liebe hatten sie sich eine große Bühne ausgesucht: Bei den Schlagerchampions Anfang 2021 machten Marina Marx (32) und Karsten Walter (30) freudestrahlend ihre Beziehung öffentlich. "Das Herz hat irgendwann so doll gepuckert und es waren dann doch Schmetterlinge im Bauch – und die müssen jetzt raus" , sagte die Sängerin damals im Gespräch mit Showmaster Florian Silbereisen .

Bereits in den Monaten zuvor gab es viele Spekulationen, denen wollten sie mit ihrem Auftritt endlich ein Ende bereiten. Doch auf das, was danach folgte, war das Liebespaar nicht vorbereitet. Zwar gab es viele Glückwünsche, doch die Reaktionen der Fans waren nicht nur positiv. Gerade aus der ehemaligen "Feuerherz"-Fan-Community gab es einige negative und verletzende Kommentare in Richtung Marina. Doch das Paar, das kurz darauf mit "Fahr zur Hölle" auch einen gemeinsamen Hit hatte, hat weiter zu ihrer Liebe gestanden.