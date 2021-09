"Wir sind schon verlobt" , schreibt Karsten Walter ganz beiläufig in einem Video in seiner Instagram-Story. Darin antwortet der 28-Jährige auf Fragen, die er häufig gestellt bekommt. Eine davon lautet: "Wann heiraten Marina & du?" Zwar lässt er ein konkretes Datum offen, seine Antwort auf die Frage ist für seine Follower dennoch wohl DIE News des Jahres und dürfte viele Fans des Schlager-Traumpaares freuen.

Bei einem Blick in die Instagram-Story von Marina Marx kommt ein weiteres romantisches Bild zum Vorschein. Es zeigt die Hände der beiden, ein weißes Herz-Emoji und ein silberener Ring an Marinas Hand. Der Verlobungsring? Weitere Details haben die beiden noch nicht veröffentlicht. Wenn man sieht, wie Marina und Karsten sich gegenseitig anhimmeln, kann man aber nur von einem sehr romantischen Antrag ausgehen. Die 30-Jährige und der ehemalige Feuerherz-Sänger machten ihre Beziehung Anfang des Jahres bei Florian Silbereisens Schlagerchampions öffentlich. Schon vorher wurde wild spekuliert, nachdem die beiden in den sozialen Netzwerken regelmäßig gemeinsame Videos gepostet hatten. Eine offizielle Bestätigung aber blieb lange aus.

Eindeutige Antwort von Karsten. Bildrechte: Screenshot: instagram.com/karstenwalterofficial

Wenn man die beiden jedoch zusammen erlebt, sieht man, wie harmonisch sie miteinander umgehen. Im Schlagerwelt-Interview mit Peter Heller hat das Paar erst vor Kurzem verraten, was sie an einander besonders schätzen. "Marina ist für mich der empathischste Mensch, den ich jemals getroffen habe. (...) Und sie hat die schönsten Augen, die es gibt", schwärmt Karsten von seiner Marina. Sie zeigt sich nicht weniger begeistert und verrät ein süßes Geheimnis: "Das krasseste an Karsten ist, dass er mich abends immer in den Schlaf redet, wenn ich nicht schlafen kann. Er ist mir immer eine starke Schulter."



An diese starke Schulter wird sie sich wohl noch sehr lange anlehnen können. Wir sagen jedenfalls schon mal: Herzlichen Glückwunsch!