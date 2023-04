Sängerin Marina Marx. Bildrechte: Sony Music

2019 veröffentlichte Marina Marx mit dem Titel "One Night Stand" ihre erste Single. Ihr erster großer Fernseh-Auftritt mit ihrem Debüt-Song kam für die junge Sängerin überraschend. In seiner Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" 2019 holte Moderator Florian Silbereisen Marina Marx aus dem Publikum und kündigte an, dass sie in dieser Sendung ihren ersten Hit performen wird. Marina Marx wusste nicht so richtig, wie ihr geschah, musste allerdings schnell in die Maske.