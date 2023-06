Marina Marx erinnert sich, so die 32-Jährige im Gespräch mit Christin Stark, gern an die "Zeit mit ihrer Clique". Und da, so Marina, ist so einiges passiert. So sei sie zum Beispiel gemeinsam mit ihren Mädels nachts ins Freibad ihres Heimatstädchens eingebrochen und dann wurde nackt gebadet. Davon handele u.a. ihr neuer Song "Weißt Du noch?". Und: In der Sendung wird zum ersten Mal das Video zu dem neuen Titel gezeigt, bei dessen Dreh es zu einem sehr aufregenden Zwischenfall gekommen war.

Videodreh mit Hindernis

Marina Marx auf der Bühne. Bildrechte: IMAGO / Future Image Marina Marx hatte zum Dreh neben dem Kamerateam und der Stylistin ihre beste Freundin und ihre Cousine als Darstellerinnen dabei. Gedreht wurde in Italien und die Crew wohnte in einer wunderschönen Villa. Am Abend vor dem ersten Drehtag waren Marina, die Stylistin und die beiden Darstellerinnen in einem Nebengebäude bis gegen 1:00 Uhr in der Nacht. Dann merkten sie, dass sie sich ausgesperrt hatten.

Und dann standen wir da. Weil es in Italien keinen Schlüsseldienst gibt, musste ich die Feuerwehr rufen. Und, in dieser Nacht ist Neapel nach 30 Jahren Meister geworden und wir haben vier Stunden auf die Feuerwehr gewartet. Marina Marx