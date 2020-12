Tatsächlich stand sie urplötzlich vor 10.000 Zuschauern im Berliner Velodrom auf der Bühne. Obwohl, eigentlich waren es "nur" 9.999, denn sie stand ja nun im Mittelpunkt und sorgte mit ihrem Hit "One Night Stand" für Stimmung - in der Halle und bei Millionen Zuschauern vor den TV-Geräten.

Kurz darauf wurde es erst einmal still, nicht um sie, sondern im ganz Land. Die Corona-Pandemie sorgte für eine langanhaltende Pause. Zu Beginn dieser Zeit gaben viele Schlagerstars einen Einblick in ihr zu Hause - auch Marina Marx.



Im März, während des ersten Lockdowns, wurde sie gleich mehrfach von Schlagerkollegen für unsere #miteinanderstarkchallenge nominiert und beteiligte sich mit einem emotionalen Video. Sowieso versteht sich Marina Marx mit ganz vielen Kollegen aus der Schlagerbranche sehr gut. So etwas wie Neid oder Missgunst scheint es in ihrer Welt nicht zu geben.