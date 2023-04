Man merkt Marina Marx deutlich an, dass es innerlich brodelt, als sie auf ihrer Instagram-Seite klarstellt: "Nein, ich bin nicht schwanger und ja, ich habe Probleme mit Gewichts-Zu- und abnahme." Die 32-Jährige wurde über die sozialen Medien in letzter Zeit öfter gefragt, ob sie ein Kind erwarte und das geht ihr gehörig gegen den Strich.

Gibt auf der Bühne trotz Krankheit alles: Marina Marx. Bildrechte: imago images/mix1

Ihre Gewichts-Schwankungen hätten gesundheitliche Probleme, macht sie in ihrem Statement öffentlich und geht dann auch ins Detail: "Ich leide seit drei Jahren am PCO-Syndrom, was einher geht mit einem Testosteron-Überschuss, welcher Akne hervorruft, unregelmäßige Zyklen, ganz viele kleine Zysten an meinen Eierstöcken, die es auf natürlichem Wege ganz arg schwer machen, überhaupt schwanger zu werden."