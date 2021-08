Das krasseste an Karsten ist, dass er mich abends immer in den Schlaf redet, wenn ich nicht schlafen kann. Er ist mir immer eine starke Schulter. Wenn ich ihm schreibe, dass für mich gerade der Himmel brennt, dann ruft er mich direkt an. Ja, wir haben eine Fernbeziehung, aber wir sind so krass verbunden.

Marina Marx Interview mit Meine Schlagerwelt