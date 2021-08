Schlagerpaar: Marina Marx und Karsten Walter mit ihrem Duett "Fahr zur Hölle". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das war das erste einer Reihe von Covern, die Sängerin Marina Marx in den letzten Tagen auf Youtube veröffentlicht hat. In dem Song geht es um die Gleichberechtigung der Frau, Chancengleichheit von Frauen und um Emanzipation. Marina Marx hat sich jetzt an ihre Follower sowohl auf Facebook als auch auf Instagram gewandt, um sich gegen den Shitstorm, der auf die Veröffentlichung ihrer Coverversion des Titels "Hengstin" auf Youtube folgte, zu reagieren. Unter anderem, so Marina Marx, wurde sie als "emanzipierte Schlampe" beschimpft, ein anderer Kommentator warf ihr vor, diesen Song zu singen, während sie einen Minirock trage und eine Tonne Schminke im Gesicht habe.