"Weg mit dem Speck. Jetzt gibt es eine Umformung." So hat Markus Becker vor knapp drei Monaten sein Trainingsprogramm auf Instagram angekündigt. Seitdem postet der 49-Jährige regelmäßig Bilder von sich beim schweißtreibenden Sportprogramm. Er hat sich dabei voll auf das Thema Bodybuilding eingeschossen, will also seinen Körper neu formen, indem er Gewichte stemmt. Tipps holt er sich dabei auch von Bodybuilding-Profis.



Das Fett soll schmilzen, die Muskeln sollen wachsen. In den letzten Jahren ging es für Markus Becker aber eher in die andere Richtung. Bilder aus den Anfangstagen seiner Schlagerkarriere vor etwa zehn Jahren zeigen einen noch deutlich schlankeren Markus Becker. Vielleicht ist das auch ein Ansporn für ihn, sich wieder in diese Richtung zu bewegen. Motiviert ist er auf jeden Fall.