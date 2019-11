Schon im Februar hatte sie ihren Abschied angekündigt, im Oktober war es soweit. Ohne großes Tamtam, aber mit einer gehörigen Portion Eleganz verabschiedete sich Mary Roos von der Konzert-Bühne. In Stuttgart spielte die 70-Jährige ihr angekündigt letztes Konzert. Im Rahmen des SWR4-Festivals in Stuttgart sang Mary Roos vor vielen Fans nochmal ihre größten Hits, wie zum Beispiel "Einmal um die Welt" und "Aufrecht geh'n" und verabschiedete sich mit einer deutschen Version von Frank Sinatras Klassiker "My Way".