Sind bei der 5. Staffel von "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" dabei: Rea Garvey, Judith Holofernes, Johannes Strate, mark Forster, Leslie Clio, Mary Roos und Marian Gold Bildrechte: imago/Future Image

Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist Mary Roos für Neues stets offen. In diesem Jahr ist sie in der fünften Staffel der Vox-Show "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" zu erleben - auch wenn sie dafür mit In-Ears singen musste. Für Mary Roos eine absolute Premiere. Konzept des Tauschkonzerts ist es, dass jeder Künstler sechs eigene Songs in die Sendung mitbringt und diese von den anderen Teilnehmern neu eingesungen werden. Marys Fans können sich also gleich mehrfach freuen: zunächst auf die Neuinterpretation ihrer Hits durch Mark Forster, Rea Garvey, Judith Holofernes, Johannes Strate (Revolverheld) und Marian Gold (Alphaville). Am 5. Juni kommt Mary schließlich selbst zum Zuge - und wird mit den Songs ihrer Mitstreiter zu hören sein. Und die freuen sich schon auf die Schlager-Lady: