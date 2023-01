Eine Sekretärin rief an und sagte: 'Du musst mal ganz dringend zurückrufen. Es ist ganz was Wichtiges.' Und ich rufe an diesem Tag diese Frau an und die sagt zu mir: 'Ich erwarte ein Kind von ihrem Mann.'

Und dann da rausgehen, wo 200 Millionen Leute am Fernseher sitzen, am Tag des Grand Prix - ich glaube, das war wirklich das Schwierigste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe.

Schlagerstar Mary Roos mit ihrem Sohn Julian Bildrechte: imago images/Eventpress

Heute hat Mary Roos mit der Situation abgeschlossen. Nach dem Tod ihres damaligen Mannes rief dessen dritte Ehefrau sie an und fragte, ob sie nicht zur Beerdigung kommen wolle. Nach reiflicher Überlegung entschied sich Mary, zur Bestattung zu gehen. "Ich bin heute so froh, dass ich da hingegangen bin, weil diese drei Jungs, die alle zwanzig Jahre auseinander sind - er hatte drei Söhne, unter anderem einen von mir - die standen da so Arm in Arm da und das war so schön, das war so ein schönes Ende für alle. Ich muss sagen, das war mit das Wärmste, was ich jemals empfunden habe."