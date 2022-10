"Wenn man älter wird, sind Erinnerungen so wichtig. [...] An berufliche Dinge erinnere ich mich allerdings gar nicht mehr so", sagt Schlagerlegende Mary Roos der Deutschen Presse-Agentur zur Veröffentlichung ihres neuen Buches. "Ich war nie eine, die ganz genau wusste, was 1970 oder 1980 so war." Einiges blieb dann doch im Gedächtnis hängen - auch Schmerzhaftes. In einem Gespräch mit t-online berichtet die Sängerin von ihrem wohl schlimmsten Auftritt. Eigentlich sollte es einer ihrer größten Erfolge werden: Der Auftritt beim Grand-Prix 1984. Doch kurz zuvor erfuhr sie, dass eine fremde Frau von ihrem damaligen Mann Werner Böhm, ein Kind erwarte.