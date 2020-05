Rosemarie Marianne Schwab wurde am 9. Januar 1949 in Bingen am Rhein als Tochter eines Hoteliers geboren. Ihre ersten Auftritte hatte sie gemeinsam mit ihren drei Geschwistern vor den Hotelgästen. Ihre Schwester Monika, später Tina York, ist ebenfalls Schlagersängerin. Als Neunjährige nahm Mary Roos mit "Ja, die Dicken sind ja so gemütlich" ihre erste Single auf. Ab Mitte der 60er-Jahre nannte sie sich Mary Roos.