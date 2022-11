Sie gehört zu den großen Frauen im Schlager, feierte unzählige Erfolge und vertrat Deutschland 1984 sogar beim Eurovision Songcontest. Auch wenn Mary Roos nach ihrem Abschied nicht mehr ihre großen Hits singt, ist sie weiter auf der Bühne zu sehen und veröffentlichte in diesem Jahr sogar ihre Autobiografie. In der Sendung "MDR um 4" sprach Mary Roos mit Moderator Peter Imhof nun offen über die unschönen Seiten des Erfolgs. So seien ihr am Anfang ihrer Karriere sogar Schönheitsoperationen ans Herz gelegt worden.