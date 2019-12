Seit Mitte der 90er-Jahre arbeiten Mary Roos und Michael Reinecke wieder zusammen, gemeinsam mit Alexander Menke bilden sie ein festes Autoren-Team. Roos' Hits in den 90ern hießen "Alles, was ich will, bist du" (1992), "Rücksicht" (1996), "Mister Wichtig" (1997) und "Leider lieb ich dich immer noch" (1998).

Foto: Mary Roos 1991 Bildrechte: imago/teutopress