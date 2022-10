Interview über ihre Männer Mary Roos verrät, wen sie wirklich geliebt hat

Zweimal war Mary Roos verheiratet und erlebte mit ihren Männern einige Aufs und Abs in ihrem Leben. Ihre erste Ehe scheiterte an einem Seitensprung. Heute würde sie deshalb nicht mehr aufgeben, erzählt Mary Roos nun in einem Interview.