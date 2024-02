Mary Roos weiß, wie man sich fühlt, wenn man als junge Sängerin bei diesem Contest antritt. Sie selbst startete fünf Mal beim deutschen Vorentscheid und ersang sich zwei Mal das Ticket für den Eurovision Song Contest.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Istvan Bajzat Als Mary 1970 zum ersten Mal am deutschen Finale teilnimmt, ist sie gerade einmal 21 Jahre alt. Bei diesem Ausscheid gewinnt jedoch Katja Ebstein. Zwei Jahre später, 1972, Mary ist 23, kann sie mit "Nur die Liebe lässt uns leben" den deutschen Vorentscheid für sich entscheiden und reist nach Edinburgh. Und dort erringt die junge Sängerin für Deutschland den dritten Platz. Noch drei Mal startet Mary beim Finale in Deutschland (1975, 1982 und 1984). Schließlich gewinnt sie 1984 mit "Aufrecht geh'n" den nationalen Ausscheid und vertritt Deutschland beim ESC in Luxemburg. Hier muss sie sich jedoch mit einem 13. Platz zufrieden geben.

Neben Mary Roos nehmen am 16. Februar auch Showmaster Florian Silbereisen, Entertainer Riccardo Simonetti und Sängerin Alli Neumann auf der Gästecouch Platz. Zusätzlich sind die "Ich will zum ESC!"-Coaches Conchita Wurst und Rea Garvey am Start.



So funktioniert der deutsche Vorentscheid

Der Act, der nach Malmö reist, wird je zur Hälfte von einer internationalen Jury und von den Zuschauern gewählt. Die Juroren haben die Auftritte bereits bei den Generalproben am Donnerstag, den 15. Februar, bewertet. Während der Fernseh-Show ist dann das Publikum gefragt. Per Televoting, Online-Voting auf www.eurovision.de und auf bestimmten Radiosendern der ARD kann abgestimmt werden. Der Act, der die meisten Punkte auf sich vereinen kann, reist für Deutschland zum ESC-Finale nach Malmö. Bei Gleichstand entscheidet die höhere Punktzahl des Publikums über den Sieg.