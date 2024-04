Bildrechte: IMAGO / Eibner

"Das tat so gut" Matthias Reim: Vor seinem neuen Album "Zeppelin" musste er aufräumen

26. April 2024, 09:27 Uhr

Das neue Album "Zeppelin" von Matthias Reim steht in den Startlöchern. Wie der Schlagerstar nun verraten hat, musste er vor der neuen Platte, die am 26. April 2024 erscheint, in seinem Haus und seinem Leben aufräumen.