Bereits in der vergangenen Woche sagte er im Interview mit der "Bild" über seine Auszeit: "Ich fühlte mich wie ein Verlierer. Ich war körperlich völlig fertig – und wütend auf mich, weil ich mich so auf das Jahr nach Corona gefreut hatte." Doch offensichtlich hat ihm die Pause gut getan. Im Gespräch mit Florian Silbereisen wirkte der 65-Jährige wieder energiegeladen. Sein Kopf habe ein paar Schwierigkeiten gemacht, erzählte er. Doch er habe nach seiner Auszeit einfach wieder raus gemusst.

Du musst dich dem stellen und musst einfach dir selbst zeigen und sagen: 'Ich bin wieder da, ich kann es wieder.' Ich freue mich auf jedes einzelne Konzert was jetzt kommt, denn ich muss mir was beweisen.

Bei seinem Comeback auf die TV-Bühne sang Matthias Reim einen ganz besonderen Hit - passend zur Vorweihnachtszeit. In "Kindertraum" geht es um eine Geschichte aus seiner eigenen Kindheit. Als 7-jähriger Junge wünschte er sich eine Ritterrüstung von seiner Oma, die sie sich aber nicht leisten konnte. Sein Opa hat ihm stattdessen eine Rüstung selbst gebastelt. Anfang des Jahres verriet er uns im Interview: "Ich habe die Rüstung bestimmt zehn Jahre in meinem Zimmer hängen gehabt und ich habe diese Story nie vergessen, weil es so liebevoll war und so einfach."