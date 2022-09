Vor einigen Tagen musste Matthias Reim alle Konzerte, die in den nächsten zwei Monaten auf seinem Tourplan standen, absagen. Veranstalter Semmel Concerts informierte darüber auf seiner Instagram-Seite und begründete die Absage damit, dass sich der Sänger in intensive ärztliche Behandlung begeben müsse. Jetzt veröffentlichte Semmel Concerts die Ersatztermine, das erste Konzert soll demzufolge bereits am 1. Dezember 2022 stattfinden.