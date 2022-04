Der siebenfache Vater schwärmt in dem Interview, dass die Kleine eines der schönsten Wesen ist, die er jemals gesehen habe auf dieser Welt. "Das Aussehen hat sie von dir und, ich habe kurz ihre Augen gesehen, die Intelligenz von mir", habe er zu seiner Christin gesagt. Und, er habe nie gedacht, dass er noch einmal so emotional werden könne.

Bei allen Vaterfreuden, zwei Tage nach der Geburt seiner Tochter, stand der "Verdammt ich lieb dich"-Interpret bereits wieder auf der Bühne. In München performte Matthias Reim bei der "Schlagernacht des Jahres" einige seiner Songs. Er wisse, so im Interview, dass seine Frau Christin und das Baby gut versorgt seien und freue sich schon darauf, die beiden bald nach Hause zu holen. Das Paar, das 2020 still und leise geheiratet hatte, wohnt in Stockach am Bodensee.



Wenn Christin mit dem Baby dann zu Hause ist, kann sie allerdings nachts nicht unbedingt auf die Hilfe von Matthias hoffen. Der Sänger hatte mit seiner Frau vor der Geburt nämlich einen Deal ausgehandelt. In einem Fernseh-Interview sagte der Schlagerstar, er werde alles dafür tun, aber er sei schon etwas älter und habe nicht die Nerven, nachts auf- und abzugehen.