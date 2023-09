Wenn dann intensiv: Das scheint das Motto von Matthias Reim zu sein. Seine Karriere beginnt 1990 mit einem Knall und einem Höhenflug namens "Verdammt, ich lieb' Dich" . Im selben Jahr erscheint Matzes erstes Album. Während sich seine beiden ersten Alben 1990 und 1991 in den Top 10 der deutschen Albumcharts platzieren können, verpassen die nächsten Alben die Charts völlig. Der Sänger und Komponist versucht, den Erfolg seines Mega-Hits zu wiederholen, was ihm jedoch nicht gelingt. Mitte der 2000er Jahre dann das finanzielle Fiasko: Matthias Reim ist pleite , seine Schulden sollen sich auf ingesamt 13 Millionen Euro belaufen.

2020 dann der nächste Rückschlag: Wie alle anderen Künstler, so katapultiert Corona auch Matthias Reim von der Bühne. Der Musiker nutzt die Zeit intensiv und arbeitet in seinem Studio an neuen Songs. Als es 2022 dann endlich wieder grünes Licht für Bühnenshows gibt, machen ihm Erkrankungen einen Strich durch die Rechnung. Trotz einer Erkältung spielt Matze Konzerte, fordert das Äußerste von sich, bis er mit einem Burnout eine zweimonatige Pause einlegen muss. Kurz vor Weihnachten 2022 kehrt er auf die Bühne zurück.

Matthias Reim und seine Frau Christin Stark. Bildrechte: IMAGO/Future Image

Matthias Reim ist Vater von sieben Kindern und zum vierten Mal verheiratet. Seite älteste Tochter ist 50 Jahre alt, seine jüngste Zoe ein Jahr. Mit seiner Frau, der Schlagersängerin Christin Stark und der gemeinsamen kleinen Tochter Zoe, lebt der Vollblutmusiker in Stockach am Bodensee in einem Haus mit eigenem Tonstudio. Auch zu seinen Kindern aus früheren Beziehungen hält Matthias engen Kontakt. Vor allem die, die wie er, den musikalischen Weg eingeschlagen haben, Sohn Julian und Tochter Marie, unterstützt er mit Rat und Tat. Julian war mit Matthias auch auf seiner diesjährigen Open Air Tour und wird natürlich auch in der Berliner Wuhlheide dabei sein.