Der Prince of Darkness - Ozzy Osbourne. Bildrechte: Universal Music

Auf die Frage, welcher Musiker seinen Mega-Hit "Verdammt ich lieb dich" einmal covern sollte, nennt Matthias Reim dann auch nur einen Namen: Ozzy Osbourne. Die Wahrscheinlichkeit, dass das auch passiert, dürfte jedoch gering sein. Zumindest fügt auch Matthias Reim lächelnd an: "Ich glaube nicht, dass der das noch machen würde beziehungsweise noch könnte. Der ist ja ein bisschen anders."



Ozzy Osbourne wird im Dezember 72 Jahre alt. Der Engländer war lange Zeit Sänger der Band "Black Sabbath" und gilt als Pionier des Heavy Metal. Ozzy Osbourne hatte aber auch als Solokünstler einige Erfolge und 2002 mit "Dreamer" einen Mega-Hit in Deutschland. Einem breiteren Publikum bekannt wurde der selbsternannte "Prince of Darkness" (dt. Fürst der Finsternis) zu dieser Zeit auch mit "The Osbournes", einer Doku-Soap über seine Familie und sein Privatleben.