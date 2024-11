Bildrechte: IMAGO

Schlagerlegende im Interview Matthias Reim: "Ich mache keinen Dumm-Schlager"

Hauptinhalt

14. November 2024, 12:54 Uhr

Matthias Reim hat nach seinem kometenhaften Aufstieg in den 90er Jahren schwere Zeiten durchlebt. An welchen Stellschrauben er für seine zweite und erfolgreiche Karriere gedreht hat, darüber sprach er in einem Interview.