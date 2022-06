In dem Gespräch mit Julian Reim ging es natürlich auch um das Debütalbum des Musikers "Alles in meinem Kopf", das er im Mai veröffentlicht hat. Alle Songs des Albums hat Julian Reim selbst komponiert, getextet und produziert. Es gibt darauf sowohl tanzbare, fröhliche Songs als auch nachdenkliche Titel. Julian Reim scheut sich nicht davor, über eine Seite an sich zu singen, die er nicht mag. Er thematisiert dabei auch seine Angststörung,

Julian Reim überrascht 2010 seinen Vater Matthias in einer Fernsehsendung. Bildrechte: dpa

Ein Titel des Albums "Ich hab Dich lieb" ist, so Julian, eine Ode an die platonische Liebe. Immer, wenn er ein Gespräch beende, das er mit einer Person geführt habe, die er lieb hat, beende er es mit diesen vier Worten. Und so, sagt Julian, waren das auch die letzten Worte an seinen 2013 verstorbenen Großvater: "Ich hab dich lieb". Und deshalb, so der 26-Jährige mache er das immer genau so. Über seinen Vater sagt Julian: