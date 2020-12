Ergebnis des Rechtsstreits: Laut Matthias Reim mussten sich Wendlers Anwälte geschlagen geben. "Er darf das Lied weiter singen, muss dafür aber Kohle abdrücken", so Reim.



Plakiat-Streitigkeiten gehören zum Musik- und Show-Business einfach dazu. Sogar die Beatles wurden beschuldigt, Plagiarismus begangen zu haben: Und zwar mit dem Lied "Come Together", das John Lennon 1969 für das Album "Abbey Road" geschrieben hatte. Der Rhythmus und eine Textzeile sollen Ähnlichkeiten zu dem Song "You Can’t Catch Me" von Chuck Berry aufweisen. Lennon und Berry einigten sich außergerichtlich.

(Quellen: t-online, Bild-Zeitung)