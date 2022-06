Matthias Reim hatte sich so auf diese Tour gefreut. Zwar ist er gerade von der Tournee "DAS GROSSE SCHLAGERFEST XXL" zurückgekehrt, doch das hier ist seine eigene Tour. Zwei Jahre lang hat er an der Musik, die er nun seinen Fans vorstellen will, gearbeitet. Und nun kommt am Mittwoch, den 8. Juni, die Schock-Mitteilung des Veranstalters Semmel Concerts.