Matthias Reim bei einem seiner Auftritte während der Tournee "Das große Schlagerfest XXL" - hier am 23. April in Köln. Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures

Für Matthias Reim war die Tournee nicht nur ein langersehntes Wiedersehen mit seinen Fans. Der Sänger, Komponist und Texter hatte in der coronabedingten auftrittsfreien Zeit sehr intensiv an neuen Songs gearbeitet und möchte diese nun seinen Fans vorstellen. Außerdem sind Sohn Julian, seine Frau Christin Stark und die Ende März geborene kleine Zoe mit on Tour. Nur vier Tage vor Beginn seiner eigenen Tour war der 64-Jährige mit Florian Silbereisen und "DAS GROSSE SCHLAGERFEST XXL" von Ende April bis Ende Mai in 24 Städten auf Tournee gewesen.