Die Chancen stehen gar nicht so schlecht für den 62-Jährigen, schließlich hatte Florian Silbereisen angekündigt, dass das neue Traumschiff auch mit neuen Stars aufwarten werde. Ganz bestimmt hat der sechsfache Vater Matthias Reim gute Chancen. Schließlich ist er schauspielmäßig schon geübt. In dem Film "Schatten über dem Bodensee", der im Mai 2015 in die Kinos kam, spielt Reim einen Bootsbesitzer, der einen Erpresser mitnimmt, der zuvor von einem Katamaran in den See gesprungen ist.



Selbst wenn Matthias Reim die Rolle nicht bekommt, hat er 2020 jede Menge zu tun. Er feiert in diesem Jahr sein 30. Bühnenjubiläum und das mit der Tournee "Live 2020", die im Mai startet. Die Karriere des Sängers begann mit seinem größten Hit "Verdammt, ich lieb' Dich", den er 1990 veröffentlichte. Die Single wurde weltweit 2,5 Millionen Mal verkauft und stand insgesamt 16 Wochen lang – vom 18. Mai bis zum 6. September – auf Platz 1 der deutschen Musikcharts. Seit 1971 stand hier keine Single ohne Unterbrechung länger auf Platz 1.